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İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda yüzde 50 indirim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlayacak Otobüs AŞ.’nin Havaist araçları yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli olacak” dedi.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:02
İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda yüzde 50 indirim

İstanbul’un yeni havalimanı ulaşımında kullanılacak HAVAİST otobüsleri, iki aylık deneme süresi boyunca yolcuları yüzde 50 indirimli taşıyacak. İstanbul Yeni Havalimanı Yolcu Taşımacılığı “Havaist” Tanıtım Töreni’nde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Yeni Havalimanı’na ulaşım sağlayacak Otobüs AŞ.’nin Havaist araçları yılbaşına kadar yüzde 50 indirimli olacak” dedi. Havaist adı verilen otobüslerin bu süre zarfında deneme sürecinde olduğu belirtildi. İlk etabı 29 Ekim’de açılacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 150 otobüsle 18 hat üzerinden seferler yapılacak. Bagajlı lüks taşımacılık yapacak olan günde 75 bin yolcu taşıması beklenen otobüs hatlarından uzaklığına göre şartname gereği 12 ile 30 TL arasında ücret alınacağı duyurulmuştu. Bu otobüsleri kullanacak yolcular, iki aylık süre zarfında bu tarifeden yüzde 50 indirimli yararlanacaklar. Ödemelerde İstanbulkart kullanılabilecek.

Otoparklar ücretsiz olacak

Bu arada; İGA Havalimanı İşletmesi, ilk yolcularını karşılamayı heyecanla bekleyen İstanbul Yeni Havalimanı’na özel araçları ile gelen yolcuların, 30 Aralık 2018’e kadar havalimanı otoparkından ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu. Taksi kullanarak şehir merkezine gitmek isteyen yolcular ise havalimanındaki taksi duraklarına bağlı taksilerden yararlanabilecekler.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:02
  1. HAVAİST
  2. İstanbul Yeni Havalimanı Yolcu Taşımacılığı “Havaist” Tanıtım Töreni
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
  4. İstanbul Yeni Havalimanı
  5. İGA Havalimanı İşletmesi

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