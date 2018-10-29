İstanbul Yeni Havalimanı'na Devlet Bahçeli'nin gönlündeki isim verilmedi

Geçtiğimiz hafta parti grubunda sürpriz bir çıkışa imza atarak yerel seçimlerle AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını duyuran Bahçeli, ardından Yeni Havalimanı'nın açılışına katılmayacağını duyurmuştu.

"Televizyondan takip edeceğiz"

Bugün basın mensupları ile bir araya gelen ve açılışı televizyondan takip edeceğini belirten Bahçeli, "İsmi Metehan olmalı" önerisinde bulundu.

Erdoğan Yeni Havalimanı'nın ismini açıkladı

Bahçeli'nin "Metehan olmalı" dediği Yeni Havalimanı'nın adını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adını İstanbul olarak açıklıyoruz. Atatürk Havalimanı'nın faaliyet dışındaki alanları 'millet bahçesi' olarak İstanbul halkının kullanımına açılacaktır. Şu andaki kapalı alanları da İstanbulumuzun en büyük fuarı haline getireceğiz. Orası Atatürk Havalimanı ve burası İstanbul Havalimanı olarak isimlendirilecektir. Havalimanımızın ismi de hayırlı olsun" ifadesini kullandı.