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İstanbul ve Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Kocaeli ve İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 13:13
İstanbul ve Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 15 kişi gözaltına alındı

Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulundukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

15 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital materyallere el konuldu. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 13:13
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