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Gündem İstanbul ve Bursa'da... Terör örgütü DEAŞ’lı 28 kişiye gözaltı
Gündem

İstanbul ve Bursa'da... Terör örgütü DEAŞ’lı 28 kişiye gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 11 ilçede belirlenen 17 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 21:52:00 -
İstanbul ve Bursa'da... Terör örgütü DEAŞ’lı 28 kişiye gözaltı

Operasyonda Suriye’deki örgüt üyeleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen 17 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Bursa’da terör örgütüne kentin iki farklı noktasında düzenlenen eşzamanlı operasyonda ise Suriye’de DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 2 zanlı ile örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle hakkında yurda giriş yasağı bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

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