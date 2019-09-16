0553 313 94 23

İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden para ve değerli eşya çalan şahıslar, İstanbul ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:09
İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı hırsızlık operasyonu

Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde girdikleri iş yerlerinden para ve değerli eşya çalan şahıslar, İstanbul ve Bursa’da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5’i tutuklanırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 Mayıs tarihinde Tuzla’da bulunan bir araç kiralama iş yerinin hırsızlık teşebbüsü sonrası 100 bin TL’lik maddi zarara uğraması ve 18 Mayıs tarihinde Esenyurt’taki bir fabrikada bulunan 2 adet kasadan toplam 425 bin dolar ile birlikte yaklaşık değeri 1 milyon dolar olan 12 adet kol saati çalınması olayları üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olay yeri, çevresi ve şüphelilerin kaçış güzergahları üzerinde yaptıkları fiziki ve teknik incelemeler neticesinde şahısların eşkalini tespit etti. Bunun üzerine ekipler 3 Eylül Salı günü Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beyoğlu ilçeleri ve Bursa’da toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık olayını gerçekleştiren 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Gözaltına alınarak emniyete götürülen Rıdvan A.’nın (32) 7, Yılmaz B.’nin (43) 1, Mehmet D.’nin (33) 4 ve Mehmet K.’nin (25) 1 adet suç kaydı olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Murat C. (34) ve Oktay T.’nin (48) daha önce herhangi bir suça karışmadıkları öğrenildi. Şahısların adreslerinde yapılana aramada, toplam 60 adet 9 mm çapında fişek, 1 adet pompalı tüfek, 80 adet tüfeğe ait fişek, 2 adet telsiz, 1 adet dürbün, 2 adet sahte plaka, 8 adet cep telefonu ele geçirildi.


İstanbul ve Bursa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan 6 kişiden Oktay T. isimli şahıs serbest bırakılırken, diğer 5 şüpheli şahıs ise 6 Eylül Cuma günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızların olay yerine geldiği, tanınmamak için yüzlerine maske taktığı, hırsızlık yaptıktan sonra da hızlı bir şekilde oradan ayrıldıkları görüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in sağlık durumu
    1. Trabzonspor'da Ivanildo Fernandes'in..
    2. "Saudi Aramco saldırısı İran..
    3. Manchester United, De Gea'nın..
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    5. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    6. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    7. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    8. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    9. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    10. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    13. Validen o polislere başarı belgesi
    14. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    15. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    16. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    17. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    18. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    19. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    20. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    21. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    22. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    23. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    24. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    25. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    26. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    27. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    28. Altın Portakal festivalinden Selma..
    29. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    30. 3 bin yıllık kanal turizme..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!