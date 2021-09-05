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Gündem İstanbul ve birçok il için peş peşe uyarı yapıldı
Gündem

İstanbul ve birçok il için peş peşe uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve birçok ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 04:36:00 -
İstanbul ve birçok il için peş peşe uyarı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; pazar günü İstanbul dahil birçok ilde öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe açıklamalar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, Tekirdağ, Ordu ve Artvin çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-6 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında olması beklenirken, rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, yarın zamanla Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sağanağın etkili olacağı iller

Meteoroloji'nin raporuna göre; Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zongul, Bolu, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

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