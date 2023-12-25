İstanbul ve Ankara’da on binler terörü ve İsrail’i lanetledi

İstanbul’daki eylemde on binlerce kişi Fındıklı Tramvay Durağı’ndan Eminönü Meydanı’na yürüdü. Katılımcılar yürüyüş boyunca ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları ile İsrail'e tepki gösteren dövizler taşıdı. Yürüyüşte sık sık, “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Kahrolsun PKK, Katil İsrail, İşbirlikçi ABD, Filistin Halkı Yalnız Değildir” sloganları atıldı, tekbirler getirildi.





“Refah Sınıf Kapısı açılmalı”

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin katılımcılara hitap eden Umran Hareketi Temsilcisi Şemsettin Özdemir, Mısır Hükümetine İsrail’e karşı cesur olma çağrısında bulundu. Özdemir, “Mısır, daha fazla vakit kaybetmeden Refah Sınır Kapısı’nı açmalı ve insani yardımların Gazze’ye geçişini sağlamalı” dedi.

Özdemir konuşmasında, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimize Allah’tan rahmet diledi.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehitler rahmetle anıldı

Şehitlere Allah’tan rahmet dileyen İstikamet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Beydemir de, Gazze'de şu ana kadar 20 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Beydemir, “Ey insan haklarını savunanlar, ey çocuk haklarını savunanlar neredesiniz? Şu anda Gazze’ye insani yardım ulaştırılabilecek yalnızca Refah Sınır Kapısı var. Fakat oradan gerekli insani yardımlar Gazze’ye ulaşmıyor. Mısır’a buradan hep birlikte çağrıda bulunuyoruz. Refah Sınır Kapısı’nı bir an önce açın” ifadelerini kullandı.

İstanbul’daki eylem, yapılan duanın ardından sona erdi.

Ankara’da da on binler yürüdü

Ankara Filistin Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen eylemde de on binlerce Ankaralı, Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan 12 askerimiz ve Filistin için yürüdü. AKM Metro İstasyonu’ndan başlayan yürüyüş, Anadolu Meydanı’na kadar devam etti.

Katılımcılar, eylem boyunca terör örgütlerini ve işgalci İsrail’i protesto etti. Eylemde; sanatçılar, gazeteciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tarafından konuşmalar yapıldı. Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.