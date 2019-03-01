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İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...

Yerel seçime sayılı günler kala Ada Araştırma, Gezici ve Konsensus ellerindeki son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

01 Mart 2019 Cuma 17:32
İstanbul ve Ankara kararını verdi! İşte son anketler...

Son seçim anketleri 31 Mart yerel seçimleri öncesi gelmeye devam ediyor. Yerel seçim öncesi Ada Araştırma, Gezici ve Konsensus anket sonuçlarını açıkladı.

Binali Yıldırım 3 puan önde

Konsesus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı'nın araştırmasına göre; AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 3 puan önünde görünüyor. Murat Sarı, Konsesus'un araştırmasında çıkan sonuçları şöyle anlattı: 

AK Parti İstanbul'da önde

Burada kararsızlık oranı 2.7. Ama bütün bunları topladığımız zaman AK Parti iki buçuk üç puan önde.

Gezici'ye göre İstanbul'da kim önde?

Gezici araştırma şirketine göreyse İstanbul ve Ankara'yı Cumhur İttifakı'nın kazanıyor.

Araştırmaya katılan halkın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 54,2’si AK Parti + MHP İttifakı’nın AK Parti Adayı Binali Yıldırım’a oy vermek istediğini belirtiyor.

Ankete katılanların % 45,8’i ise CHP + İYİ Parti İttifakı’nın CHP Adayı Ekrem İmamoğlu’na oy vermek istediğini ifade etti.

Ankara'da Mehmet Özhaseki kazanıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermek istediğine ilişkin dağılım incelendiğinde % 52,2’si AK Parti + MHP Cumhur İttifakı’nın AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’ye oy vermek istediğini ifade etti. Ankete katılanların % 47,8’si CHP + İYİ Parti İttifakı’nın CHP adayı Mansur Yavaş’a oy vermek istediğini ifade etmektedir.

Ada Araştırma: Yıldırım ipi göğüslüyor

Ada Araştırma Şirketine göre; AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Mehmet Özhaseki ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ipi göğüslüyor.

Akette yüzde 40,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım, yüzde 36,2'lik kesim CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu dedi.

Ankara’da ise 48,6'lık kesim AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki, yüzde 47,9'luk kesim ise 'CHP'nin adayı Mansur Yavaş' dedi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 17:32
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  11. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

  • AliAli17 dk önce
    Rüya görmeye devam ...Uyanın artık.Ortada bir EYT gercegi var..
  • YücelYücel31 dk önce
    Tayyip İnanmayın dedi anketlereCHP önde değişim şartYurt genelinde hiçbir ilerleme yatırım yokBu işler bu devirde Hıyar,Biber satmakla olmuyor
  • misafirmisafir32 dk önce
    yahu he he! hepsini AKP kazaniyor, inandik!
  • ali canali can36 dk önce
    Anketlere itibar etmeyin , REİS bile etmiyor :)

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