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Aktüel İstanbul Valisi'nden önemli uyarı
Aktüel

İstanbul Valisi'nden önemli uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılar yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-04 19:42:00 -
İstanbul Valisi'nden önemli uyarı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

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