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Gündem İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat
Gündem

İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat

Yeniakit Publisher
2023-06-16 09:32:00 -
İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat

İstanbul Valisi Davut Gül, "Aileyi tehdit eden gruplara izin verilmeyecek" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir.

İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir."

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