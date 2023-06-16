İstanbul Valisi'nden LGBT'ye tokat
İstanbul Valisi Davut Gül, "Aileyi tehdit eden gruplara izin verilmeyecek" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiçbir faaliyete izin verilmemiştir.
İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsaade edilmeyecektir."
Gündem
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahnede LGBT savunuculuğu yapan Melike Şahin'in konserini iptal etti
{relation id:1765809 slug:'aile-bakani-goktastan-cok-net-lgbt-mesaji'}