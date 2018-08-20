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İstanbul Valisi'nden bayram mesajı!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, valiliğin resmi internet sitesinden Kurban Bayramı mesajı yayınladı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:22
İstanbul Valisi'nden bayram mesajı!

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Şahin, mesajında, bayramların, birlik, beraberlik, kardeşlik, hoşgörü ve yardımlaşma gibi hasletlerin pekişmesine, toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan; kırılan kalplerin onarılmasına, küskünlüklerin sona ermesine vesile olan müstesna zamanlar olduğunu ifade etti. 

"Yakınlaşmak, yakın olmak" anlamına gelen Kurban Bayramı'nın, bir yönüyle yaşananların gözden geçirildiği muhasebe günleri, bir yönüyle de insanların birbirine ve Allah'a yakınlaştığı muhabbet ve sadakat günleri olduğunu aktaran Şahin, mesajında şunlara yer verdi:

"Kurban ibadeti, sevmeyi, paylaşmayı, vefa ve fedakarlığı telkin eder; canıgönülden ve karşılıksız verebilmenin hazzını yaşatır. Kıymetli İstanbullular, mübarek Kurban Bayramı'nın komşu, akraba ve dostlarımızı ziyaret ederken aziz şehitlerimizin ailelerini ve kahraman gazilerimizi de unutmadığımız, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine kucak açtığımız, yaşlılarımızı, çocuklarımızı sevindirdiğimiz bir bayram olmasını diliyor, yola çıkacak vatandaşlarımızın trafik kurallarına azami ölçüde riayet etmesini de hassaten rica ediyorum. Birlik ve dirlik içerisinde nice bayramlara kavuşma temennisiyle başta şehit yakınlarımız ve kahraman gazilerimiz olmak üzere, siz aziz İstanbullu hemşehrilerimin, milletimizin ve bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 15:22
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