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Aktüel İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür
Aktüel

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-12-07 00:33:03 -
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için teşekkür

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için vatandaşlara teşekkür etti.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Teşekkürler İstanbul. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına gösterilen hassasiyet için tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugün, dünden daha iyiyiz. İnşallah önümüzdeki hafta, geride bıraktığımız haftadan daha iyi olacak! Tedbirlere uyarak birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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