İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İstanbul Emniyeti'ndeki tayin ve terfilere ilişkin açıklama:
"İlimize yeni atanan ve ilimizde çalışırken terfi eden emniyet personelimizin yeni görev yerlerini imzaladım. Hayırlı olsun"
İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'a yeni atanan ve çalışırken terfi eden emniyet personelinin atamalarını imzaladığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 51 rütbeli personelin doğu ve batı illerine atandığı hatırlatılarak, "İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz." denildi.
Açıklamada, il dışından 10 rütbeli personelin İstanbul'a ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür Yardımcısı, 22 İlçe Müdürü ve 39 Şube Müdürü ile ilgili yer değişikliği yapıldığı belirtildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesaplarından, "İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzden çeşitli illere atanan emniyet personelimize verdikleri hizmetler için teşekkür ediyorum. İlimize yeni atanan ve ilimizde çalışırken terfi eden emniyet personelimizin yeni görev yerlerini imzaladım. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.
Valilik açıklamasında ayrıca İl emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleriyle ilgili görev dağılımı bilgisine de yer verildi.
- İl Emniyet Müdür Yardımcıları görev dağılımı
Sinan Çamuroğlu: Personel Şube Müdürlüğü, Hukuk İşleri ve Spor Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü.
Muharrem Yazgan: Güvenlik Şube Müdürlüğü, Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Foto-Film Şube Müdürlüğü.
Alper Karalı: Genel Denetim ve Disiplin Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü.
Serpil Hatipoğlu: İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü.
Kayhan Ay: Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü, İnsansız Hava Araçları Birim Amirliği.
Koray Şensoy: Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü.
Zafer Baybaba: Asayiş Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü.
Belma Aldemir: Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü.
Ömer Faruk Ataş: İstihbarat Şube Müdürlüğü, Tanık Koruma Şube Müdürlüğü.
Taner Ertürk: Siber Suçlar Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.
Murat Ellik: Polisevi Şube Müdürlüğü, Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğü.
Erdem Torlak: Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Silah ve Patlayıcı Madde Şube Müdürlüğü.
Fatih Doğan: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü.
Hülya Şen: Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü.
Gürkan Dikyol: Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü.
Neslihan Şentürk: Turizm Şube Müdürlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, İnterpol-Europol Şube Müdürlüğü.
Ali Saraç: Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetim Şube Müdürlüğü.
Cenk Özmen: İkmal Şube Müdürlüğü, Bütçe Şube Müdürlüğü, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Bakım Onarım Şube Müdürlüğü.
Caner Coşar: Boğaziçi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü.
- İlçe Emniyet Müdürleri:
Gülseda Torun: Adalar İlçe Emniyet Müdürü
Ercan Özmen: Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü
Mesut Aslan: Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü
Murat Çakır: Avcılar İlçe Emniyet Müdürü
Hasan Demirbağ: Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü
Burak Bal: Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü
Cihat Dağdeviren: Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü
Necati Aktuğ Şahin: Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Demir: Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü
Ercan Çamırcı: Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü
Hüseyin Güleç: Beykoz İlçe Emniyet Müdürü
Serkan Gömce: Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü
Aşkın Kılıçkeser: Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü
Aykut Korkmaz: Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
Şenol Yılmaz: Çatalca İlçe Emniyet Müdürü
Mustafa Demir: Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü
Hakan Bolat: Esenler İlçe Emniyet Müdürü
Gökhan Karaaslan: Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü
Ahmet Cengiz Koçak: Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü
Alpaslan Atasoy: Fatih İlçe Emniyet Müdürü
Gürhan Kaya: Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü
Murat Aydın: Güngören İlçe Emniyet Müdürü
Ayhan Karaduman: Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü
Murat Çaykara: Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü
Müslüm Kahraman: Kartal İlçe Emniyet Müdürü
Cevdet Hürol Öztürk: Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürü
Selçuk Aldemir: Maltepe İlçe Emniyet Müdürü
Barış Çukur: Pendik İlçe Emniyet Müdürü
Veli Şengül: Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürü
Bülent Çelik: Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü
Cemil Erim: Silivri İlçe Emniyet Müdürü
Şekip Akın: Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürü
Turan Çelik: Sultangazi İlçe Emniyet Müdürü
Uğur Kurak: Şile İlçe Emniyet Müdürü
Özay Kayhan: Şişli İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Yaşar Zehir: Tuzla İlçe Emniyet Müdürü
Ali Tuna Coşkun: Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü
Mehmet Baykara: Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü
Murat Yıldırım: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü
- Şube Müdürleri
Şinasi Yüzbaşıoğlu: Asayiş Şube Müdürü
Murat Sevgi: Bakım Onarım Şube Müdürü
Mansur Bayraktar: Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü
İsmet Emirza: Belge Yönetimi Şube Müdürü
Erdem Kadıoğlu: Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü
Mustafa Şaşmaz: Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü
Filibya Saral: Bütçe Şube Müdürü, Dış İlişkiler Şube Müdürü (Vekaleten), İnterpol-Europol Şube Müdürü (Vekaleten)
Hakan Alpaslan Kırbaş: Çevik Kuvvet Şube Müdürü
Cenk Bal: Çocuk Şube Müdürü
Songül Güler: Deniz Limanı Şube Müdürü
Neslihan Türkün Alpay: Eğitim Şube Müdürü
Ekrem Eren Ermiş: Foto Film Şube Müdürü
Muhammet Hanifi Zengin: Gökçen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürü
Murat Bayhan: Güven Timleri Şube Müdürü
Fatih Tınas: Güvenlik Şube Müdürü
Burak Bodur: Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü
Ömer Cankara: Havacılık Şube Müdürü Vekili
Seval Erdem Gürdoğan: Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürü (Vekaleten)
Nadir Konak: İnşaat Emlak Şube Müdürü
Hüseyin Eke: İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürü
Hüseyin Ağca: İstanbul Havalimanı Şube Müdürü
Nilgün Selvi: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü
Mustafa Varol: İstihbarat Şube Müdürü
Ömer Erhan Konanç: Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü
Ömer Katipoğlu: Koordinasyon Şube Müdürü
Selma Gençkaya: Koruma Şube Müdürü
Hakan Erişmiş: Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Süleyman Gökdemir: Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü (Vekaletten)
Rabia Altun: Muhabere Elektronik Şube Müdürü
Göksel Önder: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Muharrem Levent Türkmen: Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü
Ömer Ünver: Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Yusuf Burak Güler: Önleyici Hizmetler Şube Müdürü
Osman Katipoğlu: Özel Güvenlik Şube Müdürü
Kadri Gençkaya: Özel Harekat Şube Müdürü
Gökhan Bambal: Personel Şube Müdürü
Gazi Kaçmaz: Polisevi Şube Müdürü
Özgür Karlıtepe: Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
Öznur Selçuk Gündüz: Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü
Banu Ördek: Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürü
Osman Tınmazol: Spor Güvenliği Şube Müdürü
Esma Zeyrek Şirin: Strateji Geliştirme Şube Müdürü
Ahmet Umutlu: Tanık Koruma Şube Müdürü
Gökhan Nazlım: Terörle Mücadele Şube Müdürü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü (Vekaletten)
Gülpınar Adir: Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü
Murat Özbek: Trafik Denetleme Şube Müdürü
Hülya Yapraklı: Trafik Tescil Şube Müdürü
Ercan Bilgili: Turizm Şube Müdürü
Hüseyin Güngör: Ulaştırma Şube Müdürü, İkmal Şube Müdürü (Vekaleten)