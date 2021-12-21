İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 3. doz aşı çağrısı: Geç kalmayalım
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 3. doz aşı yapılma oranının yüzde 20. 54 olduğunu açıkladı. Ali Yerlikaya, İstanbullulara 3. doz aşı olmaları için çağrı yaptı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medyada açıklamalarda bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10.294.738, 2. doz 9.119.074, 3. doz 2.301.435 Aşı yapıldı. 3. doz oranımız % 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım" ifadelerini kullandı.