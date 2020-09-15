İstanbul Valisi Yerlikaya: Cuma günü duyuracağız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılması gereken kademeli mesai sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vali Yerlikaya, alınan kararın cuma günü duyurulacağını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Organize Sanayi Bölgesi temsilcileriyle kademeli mesai sistemine geçiş için çalışma toplantısında görüştü. Toplantıda, Ankara'da uygulanan İstanbul'da da uygulanması planlanan kademeli mesai düzenlemesine yönelik istişare yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Organize Sanayi Bölgesi, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Birlik Organize Sanayi Bölgesi, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla Kimyacılar Organize Sanayi bölgesi temsilcileri katıldı.

"Cuma günü duyuracağız"

Vali Yerlikaya, cuma günü tüm kente 5 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren, ortak akılla alınan kararı duyuracağını belirterek "Bu konunun ortak akılla ilerlemesine seviniyorum. Onların da şehrimizle ilgili düşüncelerini talimatlarını alıyoruz. Niyetimiz bunu Cuma günü şehrimizle paylaşmak. Ama hemen ertesi gün değil, yine pandemi kurulunun önereceği bir takvimde yürürlüğe sokacağız." dedi. Alınacak kararın yüzde 90 solunum yoluyla oluşacak tüm riskleri giderecek olduğunu söyleyen Yerlikaya, bunlara rağmen maske ve mesafe kuralından vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.