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Siyaset

İstanbul Valisi duyurdu: Ayasofya'ya girişler durduruldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, alanın tamamen dolması nedeniyle Ayasofya Camii'ne girişlerin durdurulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:15:00 -
İstanbul Valisi duyurdu: Ayasofya'ya girişler durduruldu!

Cuma namazıyla birlikte 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namazı kılmak isteyen vatandaşlar, sabah ezanıyla birlikte bölgeye geldi.

Alanın tamamen dolması nedeniyle İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Değerli Misafirlerimiz, #AyasofyaCamii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Yuvarlak raptiyeSalgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu. Yuvarlak raptiyeSabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olalım. Yuvarlak raptiyeAyasofya Camiimiz ibadetiniz için sabaha kadar açık olacak." ifadelerini kullandı.

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