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Gündem İstanbul Valisi Davut Gül'den kuvvetli yağış uyarısı: İvedi şekilde boşaltın
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül'den kuvvetli yağış uyarısı: İvedi şekilde boşaltın

Yeniakit Publisher
2023-09-28 17:02:00 -
İstanbul Valisi Davut Gül'den kuvvetli yağış uyarısı: İvedi şekilde boşaltın

İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, uyarıda bulundu.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız” ifadelerine yer verdi.

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