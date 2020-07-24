İstanbul Valisi Ayasofya ile ilgili yeni kararı duyurdu: Erdoğan'ın talimatı ile...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin 24 saat açık kalacağını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Kebir Camii Şerifi’nin bu günden itibaren 24 saat ibadete açık olması talimatını verdi. Ayasofya Camii artık 24 saat daima açık olacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.
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