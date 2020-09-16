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Aktüel İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı:
Aktüel

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı:

"Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü ahilik ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-09-16 18:23:30 -
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Ahilik Haftası paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ahilik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Kardeşlik, birlik, beraberlik ve dayanışmanın sembolü ahilik ruhunu yaşatan ve nesilden nesile aktaran esnafımızın Ahilik Haftası kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Ahilik geleneği Kapalıçarşı'da yaşamaya devam ediyor." başlıklı bir videoya da yer verildi.

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