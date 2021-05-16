İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sonrası uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuya ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Yerlikaya koronavirüs aşıyla ilgili hatırlatmalar yaptı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya:

Kıymetli hemşehrilerim, iki doz aşı yaptıran 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımıza, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Aşı hakkı bulunmasına rağmen, halen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri büyüklerimiz ise Hafta içi sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, Hafta sonlarında ise sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklardır.