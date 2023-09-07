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Gündem İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesini hedef alanlara zor soru: Avrupa'da da AK Parti mi var?
Gündem

İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesini hedef alanlara zor soru: Avrupa'da da AK Parti mi var?

Yeniakit Publisher
2023-09-07 23:34:00 - 2023-09-07 23:48:28
İstanbul Valiliği'nin alkol genelgesini hedef alanlara zor soru: Avrupa'da da AK Parti mi var?

Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Avrupa'nın hiçbir yerinde kamusal alanda alkol alınamayacağını vurguladığı açıklamasında, "Avrupa'da AK Parti mi var?" diye sordu.

İstanbul Valiliği’nin ilgili birimlere park ve sahil gibi kamuya açık alanlarda alkol tüketilmesiyle ilgili göderdiği hatırlatma yazısı, ve alkollü içeceklerin ilgili alanlarda satışına ilişkin kısıtlama kararı marjinal solcuların hedefi haline geldi.

AK Parti düşmanlığından gözleri kararan zihniyet, valiliğin alkollü kişilerin asayişi bozduğunu, kadınların güvenliği için de bu tedbirin gerekli olduğunu hatırlatmasına rağmen, iktidarı "yasakçılıkla" suçladı.

Sözde halkın yanında durduklarını belirten muhalefet partilerine tokat gibi bir cevap geldi.

Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, "Dünyanın hiçbir yerinde kamusal alanda alkol alınmaz." dedi ve AK Parti'yi hedef alanlara sordu: Avurpa'da da AK Parti mi var?

İzmir Kordon sahilinde asayiş olaylarından herkesin rahatsız olduğu belirtilirken, Ömür Şanlı şu ifadeleri kullandı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Valisi’ni, belediye başkanını ve halkını tebrik ediyorum. Umarım en yakın zamanda İzmir Valimiz de bu kararı alır. Ülkemizde, barolar tam tersine ‘neden yasak uygulanıyor’ diye suç duyurusunda bulunuyor. Bizde yeşil alan görüldü mü akla hemen alkol geliyor. Buna bir de "yaşam tarzına müdahale ediliyor" diyorlar. "AKP zihniyeti" diye yorumlar yapıyorlar. Avrupa’da, Yunanistan’da da mı AK Parti var? Davul zurnalarla açık alana geliyorlar. Bunlar düğünde yapılır. Şanzelize’de sünnet düğünü yapmamıza müsaade ederler mi?

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