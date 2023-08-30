İstanbul Valiliği'nin alkol açıklamasından sonra alkolikler bir bir sahneye çıktı!
İstanbul Valiliği'nin park, plaj, sahil gibi yerlerde alkol tüketilmesine bağlı taşkınlıkları ve asayiş olaylarını engellemek adına yaptığı karar, alkolikleri ayağa kaldırdı.
Avukat Mehmet Ümit Erdem, genelgenin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini talep ederek yargıya başvurdu.
Dilekçede yazdıklarıyla Türk milletinin manevi değerlerinden uzak olduğu anlaşılan Avukat Erdem, şu ifadeleri kullandı:
Markette vergiler nedeniyle litresi bin Türk Lirası'na satılan alkollü içeceği, ruhsatlı mekanda iç demek, hesabı sayın vali ödemedikçe insanları çok ciddi ekonomik yük altına sokacaktır.
Erdem dilekçesinde, İstanbul Valiliği'nin yayınladığı genelgeye ilişkin derhal yürütmesinin durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti.
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