0553 313 94 23

İstanbul Valiliğinden "Kurban Bayramı" tedbirleri

İstanbul Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramını huzur içinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 19:10
İstanbul Valiliğinden "Kurban Bayramı" tedbirleri

İstanbul Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramını huzur içinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.


İstanbul Valiliği, vatandaşların Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını açıkladı. "Kurban bayramı dolayısıyla vatandaşlarımızın dini vecibelerini huzur içinde eda etmeleri, iller arası muhtemel salgın hastalık riskinin bertaraf edilmesi ve diğer hususlarla ilgili gerekli önlemler planlamış ve uygulanmaya devam edilmektedir” denilen açıklamada alınan önlemlerle ilgili şunlar kaydedildi:


“İstanbul’a kurbanlık hayvan girişleri 27 Temmuz 2019 tarihinde başlamıştır. Denetimler bu tarihten iki hafta önce başlatılmış olup, titizlikle uygulanmaktadır. İl ve 39 İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde görevlendirilen personel ile Acil Müdahale Ekipleri oluşturularak 7 gün 24 saat esasına göre çalışılmaktadır. İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri ile koordineli olarak çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Riva ve Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesislerinde, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye Tem Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında tam zamanlı denetim yapılmakta, gerekli şartları taşımayan sevklere izin verilmemektedir.


İstanbul’a kara ve deniz yoluyla hayvan giriş çıkışlarını kontrol altına alan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kurban satış ve kesim yerleri ile ilgili çalışmalarını da sürdürmektedir. İstanbul genelinde izinli 238 satış ve 597 kesim yerinde kurban bayramı boyunca İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tam zamanlı Veteriner Hekimler görevlendirilmiştir. Bu görevliler tarafından kurbanlık hayvanların yaş, kulak küpe ve belge kontrolleri yapılmaktadır. Trakya Bölgesinin Şap Hastalığına karşı arilik statüsünün korunması amacıyla Trakya Bölgesine gidecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan genelge şartlarını yerine getirmeleri kaydıyla sevklerine izin verilmektedir.


Ayrıca “HaySag” adlı mobil telefon uygulaması geliştirilmiş, bu yazılım sayesinde vatandaşlarımıza satın aldıkları hayvana ait bilgileri takip edebilme imkanı sunularak, bildirim ve şikayetlerini anlık olarak iletmeleri sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın kurbanlıklarını belirlenen izinli kurbanlık satış yerlerinden almaları ve kesim yerlerinde kestirmeleri, cadde sokak ve park yeri gibi kamuya açık alanlarda kesim yapmamaları, aldıkları hayvanların kulak küpelerini, pasaportlarını ve doğum tarihlerini kontrol etmeleri, satış ve kesim yerlerinde hayvanların sağlık durumuyla ilgili bir tereddüt halinde veteriner hekime danışmaları önem arz etmektedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 19:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 19 milyon TL net kar
    1. VakıfBank'tan yılın ilk yarısında 1..
    2. Park halindeki motosikleti çalan..
    3. Manyas’ta bayramlaşma
    4. GÜNCELLEME - Yalova merkezli 3 ilde..
    5. Azez'de terör operasyonu
    6. La Liga'da pazartesi maçlarına iptal..
    7. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    8. Myanmar'da toprak kayması: 20 ölü
    9. Cübbeli Ahmet Hoca 10 Ağustos'u işaret..
    10. Engelsiz Meclisi özel çocuklarla balık..
    11. İDSB'den "Cammu Keşmir" açıklaması
    12. Yolcu otobüsünde "duman" paniği
    13. Helikopter destekli trafik kontrolü..
    14. Bursa’da 50 hektar ormanlık alan..
    15. Kargı’ya 8 öğretmen atandı
    16. Azez'i kana bulayacaklardı... 2'si..
    17. Evinin önünde ayağından vuruldu
    18. Karesi ailesi bayramlaştı
    19. Çan’da huzur ve trafik uygulaması
    20. Denizli’de midibüs ile otomobil..
    21. Polis ekiplerinden bayram öncesi..
    22. AK Parti Sözcüsü Çelik: “CHP..
    23. "Ankara-Sivas arası YHT ile 2 saate..
    24. Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    25. İnegöl’de gök yüzünü dumanlar kapladı
    26. Neustaedter'den veda mesajı
    27. Ömer Çelik’ten partilisine ‘Sigarayı..
    28. Büyükelçiler gençlerle playstationda..
    29. İzmir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde..
    30. Bir dönem FETÖ’cülerin üssü haline..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    “Bunu söyleyen komutanın TSK'dan değil emekli, ihraç edilmesi lazım! İbret-i alem olması için apoletlerinin sökülmesi gerekir!”
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!