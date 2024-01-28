  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kulaklara küpe olsun! Defne Samyeli yatırım tavsiyesi yapıyorsa dikkat!

Tesla'ya üretim yapan ünlü Türk şirketi: Elon Musk'ın otomobil şirketlerinde Türkiye de listede, birçok ülke şokta

Körfezde sıcak gelişme! İran dev yakıt tankerine el koydu

Sarıyer'de kiliseye saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı

CHP’nin ortağından terör propagandası: Öcalan yürüyüşünü destekliyoruz

Ülke batıyor, ekonomi yerlerde… Millet kuyrukta bekliyor

AK Parti Eskişehir adayları açıklandı

Eyvah!... Aile birliğine bir darbe daha! Evli kadınlar artık kendi soyadlarını kullanabilecek! Bir bu eksikti!

Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! CHP işgal edilmiştir

Bakan Tunç ve Bakan Yerlikaya'dan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıya dair açıklama
Gündem İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar şiddeti sürecek
Gündem

İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar şiddeti sürecek

Yeniakit Publisher
2024-01-28 21:36:00 -
İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar şiddeti sürecek

İstanbul Valiliği tarafından kentte beklenene şiddetli fırtınaya ilişkin uyarısı yapıldı.

Valiliğin resmi internet sitesinden yayınlanan uyarı yazısında, İstanbul başta olmak üzere Batı Karadeniz ile Marmara'da şiddetli fırtınanın beklendiği belirtildi.

Fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği açıklanan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;

Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (30.01.2024) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Marmara’da rüzgârın, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (31.01.2024) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Meteo Uyarı Rengi (29-30-31 Ocak/Pazartesi, Salı, Çarşamba 2024)

Sarı

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadse olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!
Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!

Sağlık

Karda yaralanmamak için bunlara dikkat!

İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da kar yağışı başladı

Yerel

İstanbul'da kar yağışı başladı

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi
Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi

Gündem

Yola çıkacaklar dikkat! Bolu Dağı Geçidi'ndeki sis ve kar dronla görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı
İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı

Gündem

İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti! Bir otomobil yoldan çıkıp yan yattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23