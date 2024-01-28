İstanbul Valiliği'nden kritik uyarı! Çarşamba gününe kadar şiddeti sürecek
İstanbul Valiliği tarafından kentte beklenene şiddetli fırtınaya ilişkin uyarısı yapıldı.
Valiliğin resmi internet sitesinden yayınlanan uyarı yazısında, İstanbul başta olmak üzere Batı Karadeniz ile Marmara'da şiddetli fırtınanın beklendiği belirtildi.
Fırtınanın Çarşamba gününe kadar etkisini sürdüreceği açıklanan uyarıda şu ifadeler kullanıldı:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre;
Batı Karadeniz’in batısında rüzgârın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü (30.01.2024) gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
Marmara’da rüzgârın, yarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Çarşamba günü (31.01.2024) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.
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