İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki başıboş köpek dehşetine ilişkin açıklama!

İstanbul Valiliği, Esenyurt ilçesinde başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki kız çocuğunun sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Evlerinin bulunduğu sitede oyun oynarken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki E.İ.S'nin kuduz olmasından şüphelenilmişti.

İstanbul Valiliği'nin açıklamasında, küçük kız çocuğunun sağlık durumunda bir olumsuzluk olmadığı belirtildi.

Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

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“E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15 Eylül 2023 tarihinde Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi’nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. 'Esenyurt’ta Kuduz Paniği' başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1. doz kuduz aşısı uygulanmıştır.

Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S’nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir. Çocuğun yaralanmasına sebep.”