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Gündem İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı
Gündem

İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı

Yeniakit Publisher
2024-04-23 14:38:00 - 2024-04-23 14:58:51
İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı

Gazetecilerin 1 Mayıs ile ilgili sorularını yanıtlayan İstanbul Valisi Davut Gül, "Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diye konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği’nde gazetecilerle bir araya geldi. Vali Gül, bir gazetecinin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim Meydanı’nda olup olmayacağını sorusuna da yanıt verdi.

Vali Gül, "Bugün 23 Nisan çoşku içerisinde kutlanıyor. Önümüzde de 1 Mayıs etkinlikleri var. Biliyorsunuz 1 Mayıs 2012 yılından itibaren Taksim'de kutlanmıyor. Dolayısıyla da Taksim bu anlamda sadece 1 Mayıs değil, bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Biz başta DİSK, KESK ve benzeri kuruluşlar olmak üzere, Memur-Sen, HAK-İŞ, talep eden herkesle konuştuk. Taksim'de bu sene olmayacağını kendilerine izah ettik. İstanbul'un herhangi bir yerinde uygun gördükleri bir yerde karar verirlerse de bunun coşku içerisinde, günün anlamına uygun şekilde, o demokrasi şenliği şeklinde kutlanması için üzerimize düşeni yapacağımızı söyledik.

Kendi aralarında istişare ediyorlar. İnşallah her sene olduğu gibi bu sene de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olarak emekçilerimizin bayramı olarak İstanbul'da İstanbul'umuza yakışır bir şekilde coşku içerisinde kutlanır. Olayın taraflarıyla biz iki kez görüştük. Muhtemelen bu hafta içerisinde de netleşir. Kutlanacak yer itibariyle netleşir.

Biliyorsunuz 2012 yılından itibaren öyle. Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. O alanın neresi olacağını karar verip bizden talep edecekler. Biz de güvenlik tedbirleri başta olmak üzere bütün lojistiğini ne gerekiyorsa üzerimize yapacağız" dedi.

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İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı
İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı

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İstanbul valiliğinden 1 Mayıs ve Taksim kararı

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