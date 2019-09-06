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İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı güvelik tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği2019-2020 eğitim öğretim yılı güvenlik önlemlerini açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 11:21
İstanbul Valiliği yeni eğitim öğretim yılı güvelik tedbirlerini açıkladı

İstanbul Valiliği2019-2020 eğitim öğretim yılı güvenlik önlemlerini açıkladı. Açıklamada, “Öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulumuzun giriş, çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev alacaktır. 269 okulumuzda ’Okul Kolluk Görevlisi’ ve bin 117 okulumuzda da ’Özel Güvenlik Görevlisi’ hizmet verecektir. Ayrıca bütün okullarımız için ’Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ belirlenmiştir” denildi.


İstanbul Valiliği, 2019-2020 eğitim öğretim yılı dolayısıyla alınan güvenlik tedbirleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “50 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarımız arasında ’Okullarda Güvenli Eğitim Ortamlarının Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Projesi’ kapsamında, Valiliğimizce İstanbul’daki eğitim kurumlarımızın tüm koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirleri planlanmıştır. Bu çerçevede; ilimizdeki 6 bin 790 eğitim-öğretim kurumunda, mevcut güvenlik kameralarının kontrolü, yeterli sayıya çıkarılması ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Öncelikli olduğu belirlenen 3 bin 204 okulumuzun giriş, çıkış saatlerinde 359 polis ekibi görev alacaktır. 269 okulumuzda ’Okul Kolluk Görevlisi’ ve bin 117 okulumuzda da ’Özel Güvenlik Görevlisi’ hizmet verecektir. Ayrıca bütün okullarımız için ’Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ belirlenmiştir” denildi.


Açıklamanın devamında ise, "İl Jandarma Komutanlığımızın sorumluluk sahasında bulunan 143 okulumuzdan güvenlik kamerası eksiği olanların ihtiyaçları giderilmiştir. Bu okullarımız için ’Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi’ olarak 89 jandarma personeli, okul giriş-çıkışlarındaki güvenliği sağlamak içinse 59 devriye personeli görevlendirilmiştir. Eğitim-öğretim yılı süresince, okul servis araçlarına, sürücülerine ve rehber personeline yönelik denetimler emniyet ve jandarma trafik personelimiz tarafından titizlikle sürdürülecektir. İlgili mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlarda gerekli yasal işlem uygulanacaktır. Ayrıca; 250 polisimizden oluşan 65 adet ’Mobil Okul Timimiz’, okul yöneticileriyle okulda ve çevresinde meydana gelen olaylara seri şekilde müdahale edecektir. Bu çerçevede sürekli görünür, kararlı ve etkin bir şekilde uygulanan denetim faaliyetleri kesintisiz olarak sürdürülecektir. Eğitim-öğretim yılı boyunca, ilimiz genelinde mobil okul timlerince yapılacak kontroller dışında, okulların çevresindeki şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik kapsamlı uygulamalara emniyet ve jandarma asayiş timlerince devam edilecektir. Okulların çevresinde başta uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele olmak üzere, sigara satışının önlenmesi, internet kafe vb. yerlerin denetlenmesi, metruk binaların kontrolü, yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Huzurlu bir eğitim-öğretim yılı için; velilerimiz, okul aile birliklerimiz, meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, basınımız, okul yöneticilerimiz ve güvenlik görevlilerimiz; etkin bir işbirliği ve dayanışma içinde olacaktır. 2019 - 2020 eğitim-öğretim yılının bütün öğrencilerimize, eğitim camiamıza, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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