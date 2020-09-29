  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Valiliği uyardı: Potansiyel tehlikelidir
Gündem

İstanbul Valiliği uyardı: Potansiyel tehlikelidir

İstanbul Valiliği, sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği kaydedilen açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 16:21:00 -
İstanbul Valiliği uyardı: Potansiyel tehlikelidir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı alarm uyarısı verdi.

"Potansiyel tehlikelidir"

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.

Meteoroloji'nin İstanbul için sarı alarm uyarısı verdiği aktarılan açıklamada "Sarı alarmda hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Valilik açıklamasının devamında İstanbul'da yaşayan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

İşte İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin açıklaması:

"Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Hakan, Kim Kardashian’ı Erdoğan’ın o sözüyle vurdu
Gündem

Ahmet Hakan, Kim Kardashian’ı Erdoğan’ın o sözüyle vurdu

Ahmet Hakan bugünkü yazısında Türkiye ve Azerbaycan ile ilgili skandal paylaşımlarda bulunan Ermeni asıllı Kim Kardashian’a tepki gösterdi...
Ali Babacan'dan 'pes' dedirten HDP hamlesi
Siyaset

Ali Babacan'dan 'pes' dedirten HDP hamlesi

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ı telefonla aradı. Babacan'ın gözaltına alınan HDP'liler hakkında bilgi a..
Tüm Türkiye bekliyordu! Berat Albayrak yeni yol haritasını açıkladı
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Berat Albayrak yeni yol haritasını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2021-2023 dönemi enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari denge gibi temel makro göstergelere iliş..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay