İstanbul Valiliği uyardı: Potansiyel tehlikelidir
İstanbul Valiliği, sağanak yağışla ilgili açıklama yaptı. Meteoroloji'nin sarı alarm uyarısı verdiği kaydedilen açıklamada, "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için sarı alarm uyarısı verdi.
"Potansiyel tehlikelidir"
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden uyarı niteliğinde bir açıklama geldi.
Meteoroloji'nin İstanbul için sarı alarm uyarısı verdiği aktarılan açıklamada "Sarı alarmda hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Valilik açıklamasının devamında İstanbul'da yaşayan vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
İşte İstanbul Valiliğinin konuya ilişkin açıklaması:
"Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"