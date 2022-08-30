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Aktüel İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor
Aktüel

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

İstanbul Valiliği, megakentte yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü kuvvetli sağanağın etkili olacağı uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 22:22:00 -
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli geliyor

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yağışların etkisini bölgenin batısında akşam, kuzey ve doğu kesimlerinde gece kaybetmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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