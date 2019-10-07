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İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli olun

İstanbul Valiliği, kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunarak, İstanbulluları sel, su baskını ve kuvvetli rüzgar konusunda dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 20:22
İstanbul Valiliği uyardı: Dikkatli olun

İstanbul Valiliği, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin verilerini paylaşarak, İstanbullulara kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

"Sağanak yağışlar görülecek"

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra (7 Ekim Salı 23.00-8 Ekim Çarşamba 18.00) Marmara'nın kuzeydoğusunda sağanak yağışlar görülecek.

Gece saatlerinde etkisini artıracak

Gece saatlerinde etkisini artıracak yağışların İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Sakarya'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (30-50 kg/m2) olması bekleniyor.

sel uyarısı

Sel, su baskını ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

 

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 20:22
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul Valiliği
  5. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü

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