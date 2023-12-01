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Gündem İstanbul Valiliği uyardı! Burada yaşayanlar dikkat
Gündem

İstanbul Valiliği uyardı! Burada yaşayanlar dikkat

Yeniakit Publisher
2023-12-01 16:33:00 -
İstanbul Valiliği uyardı! Burada yaşayanlar dikkat

İstanbul Valiliği, yarın kentin kuzey ilçelerinde kısa süreli etkili olması beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İstanbul'un kuzey ilçelerinde rüzgarın yarın güney ve güneybatıdan kısa süreli fırtına (40-60, hamlesi 75 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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