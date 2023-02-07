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Aktüel İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar
Aktüel

İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar

İstanbul Valiliği, depremlerden etkilenen illere gönderilen personel ve yardım malzemesi bilgilerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 21:02:00 -
İstanbul Valiliği duyurdu... İşte deprem bölgesine gönderilen yardımlar

 

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, başta Hatay olmak üzere depremden etkilenen illere, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonuyla sevk edilen personel, araç, iş makinesi ve ayni yardım malzemesi sevkiyatına ilişkin bilgilere yer verildi.

Deprem bölgesine 81 uçağın gittiği belirtilen açıklamada, 14 bin 451 personel ve AFAD gönüllüsünün gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, 58 ambulans ile UMKE aracı, 515 iş makinesi, 22 arama-kurtarma-keşif-müdahale aracı, 265 yardım tırı ve 9 K9 köpeğinin de afet bölgesine sevk edildiği bildirildi.

Ayni yardımlara da yer verilen açıklamada, 4 bin 407 çadır, 16 genel maksatlı çadır, 14 bin 905 yastık-çarşaf seti, 574 mutfak seti, 10 bin 47 ısıtıcı, 2 bin 810 katlanır yatak, 103 bin 411 battaniye ve 21 bin 573 termal battaniyenin deprem bölgesine ulaştırıldığı bildirildi.

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