İstanbul Valiliği duyurdu: Gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul Valiliği, soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yerinin değiştirilmesi ve 7 personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin, "personelin topluca slogan attığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilik açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması" kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığı anımsatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 21 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1 polis memuru ve 1 avukatın tutuklandığı, diğer şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca adli soruşturmaya konu olan durumla ilgili idari soruşturma da başlatılarak, tedbiren Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürünün görev yeri değiştirilmiş, aynı şubede görevli 7 rütbeli personel de görevden uzaklaştırılmıştır. Bazı medya organlarında yer alan 'personelin topluca slogan attıkları iddiası' gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.