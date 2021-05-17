  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi
Netanyahu'dan pişkin mesaj!
Terörist İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü
Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu
Spor İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi
Spor

İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi

Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş’ın kutlamalarına taraftar alınmayacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:36:00 -
İstanbul Valiliği Beşiktaş için kararını verdi

Siyah beyazlılar, şampiyonluk kupasını 19 Mayıs’ta Vodafone Park’ta kaldıracak. Kupa töreni için hazırlıklar devam ederken, İstanbul Valiliği pandemi nedeniyle kutlamara taraftar alınmayacağını Beşiktaş Kulübü’ne iletti.

Siyah beyazlılar son iki şampiyonluğunu boğazda tekne turu yaparak kutlamıştı. Valilik, yine pandemi koşulları nedeniyle tekne organizasyonuna da izin vermedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı
Teknoloji

Vatandaşlara zorla dayatıyordu... Whatsapp'a şok üstüne şok! Yeni rakamlar ortaya çıktı

Avrupa ülkelerine uygulamadığı yeni gizlilik sözleşmesini Türk vatandaşlarına dayatan WhatsApp adeta kendi bacağına sıktı. Dünyanın gündemin..
Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar
Dünya

Mısır'dan beklenmedik hareket! Filistinlilere kapıları açtılar

Son günlerde Türkiye ile yakınlaşan Mısır, Kuzey Sina’daki Refah Sınır Kapısı’nı İsrail saldırılarında yaralanan sivilleri taşımak için Fili..
Ev hanımları dikkat! Banyonuzun harika kokmasını sağlamanın 8 kolay yolu
Sağlık

Ev hanımları dikkat! Banyonuzun harika kokmasını sağlamanın 8 kolay yolu

Banyo ve tuvalet temizliği ev hanımları için büyük bir önem arz ediyor. Banyo temizliğinde işinizi kolaylaştıracak 8 kolay yolu sizlerle pay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay