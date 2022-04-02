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Gündem İstanbul Valiliği açıkladı: Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Gündem

İstanbul Valiliği açıkladı: Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun yıl dönümü genel provası ve kutlama töreni nedeniyle yarın ve 10 Nisan'da İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği bir açıklama yaparak kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. İşte o güzergahlar...

Yeniakit Publisher
2022-04-02 13:57:00 -
İstanbul Valiliği açıkladı: Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında yarın Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gerçekleştirilecek genel prova ile 10 Nisan Pazar günü yapılacak törenler sırasında bazı yollar geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

Sabah 06.30'da kapatılacak

Söz konusu günlerde saat 06.30'dan programın bitişine kadar Adnan Menderes Bulvarı gidiş ve gelişleri, trafiğe kapalı olacak.

Trafiğe kapatılacak yerler

Ayrıca D100 kuzey ve güney istikameti, Edirnekapı, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin, Ordu caddeleri, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güneyden Adnan Menderes Bulvarı'na girişlere izin verilmeyecek.

Alternatif yollar

Adnan Menderes Bulvarı'na alternatif olarak Turgut Özal Millet, Fevzipaşa, Sahil Kennedy caddeleri ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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