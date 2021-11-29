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Gündem İstanbul Valiliği acı bilançoyu açıkladı
Gündem

İstanbul Valiliği acı bilançoyu açıkladı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3'ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış; 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:34:00 - 2021-11-29 17:56:40
İstanbul Valiliği acı bilançoyu açıkladı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle 1'i yabancı uyruklu 4 kişinin hayatını kaybettiğini 3'ü ağır, 19 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli lodostan kaynaklanan olumsuz hava koşulları nedeniyle AFAD verilerine göre 1'i yabancı uyruklu, 3’ü vatandaşımız olmak üzere maalesef 4 can kaybı yaşanmış, 3'ü ağır, 19 vatandaşımız da yaralanmıştır. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan tüm çağrılara ilgili kurumlarımızın ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmekte ve çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir."

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