İstanbul üzerinden "yeni oyun peşindeler!"

Dünyanın en büyük 8 uluslararası oyun ve e-spor etkinliğinden birisi olan Gamingİstanbul (GIST) 22 – 24 Eylül 2023 tarihleri arasında Yenikapı’daki Prof. Dr.Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde oyunseverlerle buluşuyor. Gaming İstanbul’da oyun turnuvaları, cosplay yarışmaları, e-spor etkinlikleri, oyun firmalarının stantları, yeni oyun lansmanları ve daha birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

E-spor turnuvaları

Gaming İstanbul, PC’den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyunu ziyaretçilerle buluşturuyor. Gaming İstanbul’da ziyaretçiler ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılacak, ünlü internet yayıncılarıyla biraraya gelecek. Yerli cosplay yetenekleri ise cosplay yarışmasında boy gösterecekler ve ziyaretçilere renkli görüntüler sunacaklar.

15 bin kişiye PC Game Pass

Oyun meraklılarına birçok sürpriz hazırlayan Gaming İstanbul’da bu sene 15 bin ziyaretçiye Bethesda Game Studios’tan çıkan Starfield oyunu dahil yüksek kaliteli yüzlerce oyuna Windows bilgisayarlarda erişebilecekleri 1 aylık PCGame Pass veriliyor. Üç gün süreyle devam edecek Gaming İstanbul’da her güne tkinlik alanına gelen ilk 5 bin kişi toplamda ise 15 bin kişi PC Game Pass hakkı kazanacak.