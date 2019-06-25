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İstanbul, uyum içinde yönetilirse kalkınır

İmamoğlu’nu bekleyen acil işlerde deneyimli isimlere ihtiyaç var... Tekrarlanan İstanbul seçimleriyle İBB Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon nüfuslu İstanbul'da çözüm bekleyen konular için vakit kaybetmeden işe atılması gerekiyor.

25 Haziran 2019 Salı 11:20
İstanbul, uyum içinde yönetilirse kalkınır

 Akit  Ekonomi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu’nun, mazbatasını alır almaz, nüfusu 16 milyonu bulan İstanbul’da kentsel dönüşüm başta olmak üzere trafik, istihdam, eğitim ve sosyal hayatla ilgili büyükşehir belediyesinin yetki ve sorumluluk alanlarında çözüm bekleyen konular için vakit geçirmeden harekete geçmesi gerekiyor.

Ehil isimlerle çalışmalı

İBB Meclisinde çoğunluğu elinde bulunduran AK PartiMHP’li Meclis üyeleri ile uyum içinde çalışma zorunda olan İmamoğlu’nun 23 milyar 800 milyon lira olan belediye bütçesini yerinde kullanılması için de bugüne kadar işin ehli olan bürokratlarla çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Seferberlik başlatacağız

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Beylikdüzü’nde halka hitap eden Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da seferberlik başlatacağız, İstanbul’u hep birlikte ayağa kaldıracağız. Kısa zamanda büyük işler başarmamız lazım. Çok çalışmamız lazım” diye konuştu. İmamoğlu’nun bu çalışmaları yürütebilmesi için deneyimli kadrolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor. Özellikle ulaşım ve çevre konularında yapılacak uygulamalarda AK Parti döneminde başlatılan yatırımların yürütülmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 11:20
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. kentsel dönüşüm
  4. İBB Meclisi
  5. AK Parti
  6. MHP
  7. Seçim sonuçları

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