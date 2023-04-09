İstanbul Üniversitesi’ne personel alımı yapılıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, Adaylar tarafından ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://pbys.istanbul.edu.tr/basvuru adresinden çevrimiçi olarak eksiksiz yapılacaktır. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır. Posta ile ya da şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı sınav 10/05/2023 tarihinde saat 13:00’te, sözlü/uygulamalı sınav 12/05/2023 tarihinde saat 15:00’te İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (Yeni Bina) Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar www.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde sayılacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız