İstanbul Üniversitesi yüksek lisans başvuru tarihleri 2019-2020

İstanbul Üniversitesi 2019-20 güz dönemi lisansüstü başvuru detayı ve kontenjanları yayınlandı. İstanbul Üniversitesine 2019-2020 yüksek lisans ve doktora öğrencileri alınacak. Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden olan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden yüksek lisans ve doktora öğrenci alım ilanı yapıldı. Peki İstanbul Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alım başvuruları ne zaman? İstanbul Üniversitesine yüksek lisans ve doktora öğrencisi başvuru şartları neler? İstanbul Üniversitesine yüksek lisans ve doktora alım başvuruları nereye yapılacak?

İstanbul Üniversitesi yüksek lisans başvuru koşulları neler?

1-) Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2-) Başvuran adayların, mülakat esnasında başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren mezuniyet “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mezun olmayanların ise online başvuru esnasında sisteme girdikleri son dönem (Dört yıllık içi 7’inci, 5 yıllık için ise 9’uncu) not ortalamasını gösteren “transkriptlerini” mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler:

a) Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti,

b) Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti,

c) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı,

d) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

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İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yönetimi ve Ekonomisi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Spor Hekimliği Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Spor Yönetimi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Tarih – Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tarih – Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Onarım – Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Tıbbi Radyobiyoloji Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Tiyatro Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı – Eski Türk Dili Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı – Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı – Halk Edebiyatı Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı – Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans

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İstanbul Üniversitesi Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Üretim Bilim Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Biyokimya Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Farmakoloji ve Toksikoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Fizyoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – İç Hastalıkları Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi Veteriner – Parazitoloji Yüksek Lisans

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