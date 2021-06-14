İŞKUR üzerinden her gün çeşitli meslek gruplarının personel alım ilanları yayınlanmakta. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, İŞKUR üzerinden bünyesinde çalışmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvuru tarihini ve başvurunun nasıl yapılacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

İstanbul Üniversitesi temizlik görevlisi alımı ne zaman?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü personel alımına başvurmak isteyen adaylar, 18.06.2021 tarihine kadar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006081422&isyeriTuru=Kamu&returnUrl=AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00006081422&isyeriTuru=Kamu sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler.

İstanbul Üniversitesi temizlik görevlisi alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

9-En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak

10-30 yaşını doldurmamış olmak