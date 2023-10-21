İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Filistin'e destek

İstanbul Üniversitesi Dekanlık Binası önünde toplanan öğrenciler adına basın açıklamasını okuyan üniversitenin öğrenci temsilcisi İbrahim Said İçtenal, Birleşmiş Milletlerin yaşanan katliama göz yumduğunu, kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamlarına devam eden işgalcilerin yaptıklarına sessiz kalınması halinde aynı tehlikenin herkes için bir tehdit oluşturabileceğini ifade etti.

"BM yaşananlara göz yumuyor"

İşgalci rejimin on yıllardır sürdürdüğü faşizan ve insanlık dışı eylemlerine son saldırılarla şiddeti daha da arttırdığını belirten İçtenal, "Hiçbir kutsalı, kuralı ve ahlakı olmayan terör oluşumu İsrail, dünyanın emperyal jandarmasının şemsiyesi altında dilediği gibi hareket etmektedir. Sistematik ve süreklilik arz eden bu vahşete Birleşmiş Milletler gibi uluslararası mekanizmaların da göz yumduğunu görmekte ve en temel vazifelerini yerine getirmeyerek günden güne vahşetin büyüdüğünü görmek bize şehit olan sivillerin yanında dünyada sadece insanların değil insanlığında öldüğünü göstermektedir." dedi.

"Vahşetin önüne geçilmemesi işgalcilerin merhametini değil iştahını arttırır"

İçtenal, "Çocukları katleden, sivil konvoyları, hastane ve okulları vuran, mazlum ve çaresiz halkı acımasız bir şekilde soykırım ile yok etme gayesi taşıyan siyonist çeteden insaf beklemek, vicdan aramak boşunadır. Yetkililerden gelebilecek çözüm önerilerinin de konjonktürde sınırlı olabileceğinin farkındayız. Ancak bu vahşetin önüne geçilmediği takdirde, aç bir canavara karşı sevgi göstermek merhametini değil iştahını artıracak, bu iştah ise; bir gün onları besleyenleri de parçalayacaktır. Bugün Filistinli mazlumları, sivil, yaşlı, hasta, çocuk ve bebek demeden bombalayanlar, unutulmamalıdır ki yarın tüm çocuklar ve bebekler için bir tehdittir."

"Allah'ın izniyle bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunacağımız günler yakındır"

Kahrolsun sloganları ile işgal rejiminin kahrolmayacağını, mutlaka bir eyleme ihtiyaç olduğunu vurgulayan İçtenal, son olarak şu ifadeleri kullandı:

"Zulmü durdurulamaz zannedilen israil terörünün engellenmesi “Müslüman devletlerin” ve “vicdanı olan her insanın” eylemde ve fikirde birleşmesine bağlıdır. Kavlimiz ve kalbi istikametimiz bunadır. Bugün burada, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrenci komisyonumuz ve öğrenci kulüplerimiz ile terör oluşumu israilin tüm faaliyetlerinin karşısında olduğumuzu, Filistin halkının haklı ve onurlu direnişinin sonuna kadar destekçisi olacağımızı beyan ederiz. Allah'ın izniyle bombaları değil uçurtmaları çocuklara sunacağımız günler yakındır. Rabbimizin izniyle israil zulmüne son vereceğimiz günler yakındır. Allah'ım bizi emin kıl, hak davamızdan ayırma." (İLKHA)

{relation id:1797885 slug:'filistinliler-sehit-olan-cocuklarini-taniyabilmek-icin-kollarina-isimlerini-yaziyor'}

{relation id:1797885 slug:'filistinliler-sehit-olan-cocuklarini-taniyabilmek-icin-kollarina-isimlerini-yaziyor'}

{relation id:1797856 slug:'starbuckstan-skandal-filistin-karari-buraya-adimini-atan-muslumanim-demesin-hakikaten-buyuk-rezalet'}