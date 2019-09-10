İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli personel alımı yapacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 7 sözleşmeli personel alacak. Sözleşmeli bilişim personeli alımlarına başvuracakların lisans mezunu olması ve KPSS 70 taban puanına sahip olma şartı aranmakta. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli personel alım başvuruları 10-24 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ayrıntılar.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan sözleşmeli bilimiş personeli alım ilanında şu bilgilere yer verildi: Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesi puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

1-BAŞVURU ŞARTLARI;

Genel başvuru şartları

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.

f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Özel başvuru şartları

a) Proje Yöneticisi (4 Kat).

Bu kadroda 1 (bir) personel istihdam edilecektir.

i. Büyük ölçekli bilişim projeleri yazılım geliştirme faaliyetlerinde, yönetiminde, gereksinim analizi ve fizibilite süreçlerinde tecrübeli olmak.

ii. Program Destek, Sistem, Donanım, Analist ve Yazılım Ekipleri arasında koordinasyon tecrübesi olmak.

iii. En az 10 kişilik yazılım, analiz ve destek ekibi yönetmiş olmak.

iv. Kalite Yönetimi, Dokümantasyon ve ISO standartları konusunda tecrübeli olmak.

v. Proje Yönetimi araçlarını iyi derecede biliyor olmak.

vi. İş süreçleri geliştirme, tasarım ve simülasyon araçları konusunda bilgili olmak.

vii. Nesneye yönelik analiz, tasarım, yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında deneyimli olmak.

Tercihen

viii. Yüksek Lisans veya Doktora unvanına sahip olmak.

ix. Avrupa Birliği, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı vb. proje hazırlık tecrübesi sahibi olmak.

x. PMP sertifikasına sahip olmak.

xi. Kamu İhale Kanunu (KİK) Yönetmeliği ve kamuda satın alma, muayene ve kabul işleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

xii. 10 yıl ve üzeri bilişim sektörü tecrübesi sahibi olmak.

b) Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET) (3 Kat) Bu kadroda 2 (iki) personel istihdam edilecektir.

i. Çok iyi derecede .NET/C#/ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.

ii. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında tecrübeli olmak.

iii. CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak.

iv. Responsive uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak.

v. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında deneyimli olmak.

vi. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak.

vii. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak.

viii. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak.

ix. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

x. Oracle veya MSSQL Server veritabanı sistemlerinde uygulama geliştirmiş olmak.

xi. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak.

xii. Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS,GIT,SVN vb. ) kullanmış olmak.

xiii. En az 5 yıl .NET/C#/ASP.NET platformlarında kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde çalışmış olmak.

xiv. Proje liderliği yapmış olmak ve mobil programlama deneyimi sahibi olmak.

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