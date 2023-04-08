  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Ekonomi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Yeniakit Publisher
2023-04-08 14:37:00 -
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa sağlık birimlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2 inci maddenin (B) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
2- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Hali hazırda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa personeli olmamak.
5- Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
6- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
7- 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A) 2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.
8- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
9- Adayların ilgili 2022 KPSS (B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ortaöğretim Mezunları için 2022 KPSS-P94, Ön Lisans Mezunları
için 2022 KPSS-P93, Lisans Mezunları için 2022 KPSS-P3 puan türü esas alınacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü
Ekonomi

Her tahmini tutan Mert Başaran'dan altın öngörüsü

Emlak ve Yatırım Uzmanı Mert Başaran, altın fiyatları ile ilgili yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte Başaran'ın alt..
Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi
Yemek Tarifleri

Oruç tutan her kişi için böyle büyük fayda sağlıyor! Yapan bir daha yapmak isteyecek: Ramazan şerbeti tarifi

Ramazan ayında susuzluğu gidererek mideyi rahatlatan şerbetler arasında olan bu tarifin sırrı ne yapılışını açıklıyoruz... İftar sofralarını..
Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı
Gündem

Akşener'in savunduğu ismin iğrenç paylaşımları ortaya çıktı! Türkeş ve Yazıcıoğlu sözleri mide bulandırdı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği "Erdoğan sayesinde" provokasyonu yapan etiketlerin ardındaki isim Ma..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23