İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü 55 sürekli işçi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre adayların en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olması, 30 yaşını doldurmamış olması ve üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile yoğun bakım ünitelerinin iç ve dış saha temizliğinde resmi tatil, hafta sonu tatili ile diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak çalışmayı kabul etmesi gerekiyor. Kadrolara başvuracak adayların 14.06.2021 tarihinden itibaren 5 gün içerisinde İŞKUR il müdürlüklerinden, hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş arayan linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

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