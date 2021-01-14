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Ekonomi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilişim personeli alacak
Ekonomi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınavla 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 14:21:00 -
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Bilgi  İşlem  Dairesi  Başkanlığı’nda  istihdam  edilmek  üzere,  yazılı  ve  sözlü  sınavla 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar istenilen belgelerle birlikte 14/01/2021   -   28/01/2021   tarihleri   arasında   http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nu doldurarak 28/01/2021 tarihi   mesai   bitimine   kadar   İstanbul   Üniversitesi-Cerrahpaşa   Personel   Daire   Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL  adresine  elden  teslim  etmeleri veya postayla göndermeleri gerekiyor.

Yazılı  sınav  sonucunda  başarılı olup  uygulamalı  sınava  ve  sözlü  mülakata  girmeye  hak kazanan  adaylar,  yazılı  sınav  tarihinden  itibaren  on  beş  gün  içerisinde  www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecek. 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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