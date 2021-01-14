İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bilişim personeli alacak

İstanbul Üniversitesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınavla 3 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre adaylar istenilen belgelerle birlikte 14/01/2021 - 28/01/2021 tarihleri arasında http://www.istanbulc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nu doldurarak 28/01/2021 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim etmeleri veya postayla göndermeleri gerekiyor.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde www.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecek.