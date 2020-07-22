İstanbul Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları ve başarı sıralamaları
2020 üniversite başarı sıralamaları ile en düşük taban puanları ve en yüksek taban puanları 2020 merak edilmekte. En köklü üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 ve İstanbul Üniversitesi başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu ile belli oldu. İşte İstanbul üniversitesi bölümleri en küçük puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar.
2020 TYT AYT taban puanları ve başarı sıralamaları ÖSYM tarafından yayınlanan 2020 YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiler olup aşağıdaki gibidir. İşte merak edilen İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2020. İstanbul Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları.
İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 2 yıllık
İstanbul Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları 4 yıllık
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2020 ÖSYM tercih kılavuzu taban puanları kontenjanları için tıklayınız