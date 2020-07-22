İstanbul Üniversitesi 2020 en düşük en yüksek taban puanları ve başarı sıralamaları

2020 üniversite başarı sıralamaları ile en düşük taban puanları ve en yüksek taban puanları 2020 merak edilmekte. En köklü üniversiteler arasında yer alan İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 ve İstanbul Üniversitesi başarı sıralamaları ÖSYM tarafından açıklanan YKS tercih kılavuzu ile belli oldu. İşte İstanbul üniversitesi bölümleri en küçük puanlar, başarı sıralamaları, kontenjanlar.