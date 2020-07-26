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Eğitim

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık bölüm kontenjanları | Milyonlarca öğrenci YKS sonuçlarının açıklanacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. TYT puanıyla 2 yıllık bir bölüme yerleşmek isteyenler internette “Kaç puanla 2 yıllık bölüme yerleşirim” , “İstanbul Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2020” , “2 yıllık bölümler taban puanları” konularını inceliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 23:49:00 -
İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi’nde devam etmek isteyenler kaç puanla 2 yıllık bir bölüme yerleşebileceklerini yakından inceliyor.

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık bölümler 2020

  • Acil Durum ve Afet Yönetimi (Uzaktan Öğretim)
  • Adalet
  • Adalet (Açıköğretim)
  • Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim)
  • Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri (Uzaktan Öğretim)
  • Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
  • Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim)
  • Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim)
  • Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
  • Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
  • Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
  • Medya ve İletişim (Uzaktan Öğretim)
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
  • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
  • Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
  • Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)

İstanbul Üniversitesi 2 yıllık taban puanları başarı sıralaması 2020

Eğitim hayatlarına 2yıllık bir önlisans programında devam etmek isteyenler İstanbul üniversitesi’ne kaç puanla yerleşebileceklerini araştırıyor. 2 yıllık bölüm taban puan kontenjanlar için tıklayınız.

2020 YKS KONTENJAN KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS barajı kaç?

TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekmektedir.

Eşit ağırlık bölümleri
Eşit ağırlık bölümleri

Eğitim

Eşit ağırlık bölümleri

200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?
200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?

Eğitim

200 puanla hangi sözel bölüme girebilirim?

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları
2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

Eğitim

2 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları

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