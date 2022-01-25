İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kapanan yolların açılması, ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürerken İstanbul Valiliği yeni tedbir kararları aldı. Peki, üniversiteler kaç gün daha tatil yapacak?

İstanbul üniversiteler yarın tatil mi? İstanbul üniversiteler kaç gün tatil?

İstanbul Valiliği, zorlu hava koşulları sebebiyle bir dizi karar aldı. Bu doğrultuda üniversitelerle ilgili karar da alındı. Valilikten yapılan açıklamada üniversitelerde eğitime bir süre daha ara verileceği belirtildi. Söz konusu açıklamada, “İstanbul’da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir” denildi.