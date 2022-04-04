İstanbul ulaşım ücretleri: Tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kart ücretleri ne kadar?

CHP'li Ekrem İmamoğlu (İBB) yönetimi İETT, metro, vapur ve özel halk otobüsleri için yüzde 50 zam yapılması teklifini oylamaya sundu. Teklif UKOME'de yapılan oylamada oy çokluğuyla ikinci kez reddedildi. UKOME toplantısında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Ulaştırma Müdürü Serdar Yücel farklı bir zam teklifinde bulundu. Yücel, "Aralık ayında yüzde 36 zammı onaylamıştık. 3 ayda akaryakıta aşırı artış oldu. Minibüse indi bindi 5 lira olması teklifimiz oldu. Tam bilete 6,5 lira teklifimiz oldu. 8 lira isteniyor bu ağır bir yük. Bizim teklifimiz yüzde 32'dir." dedi. UKOME toplantısında İBB'nin yüzde 50 tam teklifi ikinci kez reddedildi. Böylelikle İstanbul kart ve Mavi kart fiyatları mevcut haliyle kaldı.

İstanbul ulaşım ücretleri ne kadar?

İBB'nin istediği yüzde 50 zam onaylansaydı tam bilet, öğrenci, aylık mavi abonman ve öğrenci kartları şöyle olacaktı:

İstanbul Kart Tam : 8.22 TL

İstanbul Kart Öğrenci : 4 TL

İstanbul Kart Sosyal : 5.88 TL

Mavi Kart tam : 645 TL

Mavi Kart öğrenci : 117 TL

Mavi Kart sosyal : 400